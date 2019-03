Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Vers. Enkeltrick

Bad Dürkheim (ots)

Am Nachmittag des 21.03.19 rief eine Frau bei einem älteren Herrn an, verwickelte diesen in ein Gespräch und gab sich auf Nachfrage als seine Nichte aus. Danach teilte sie ihm mit, dass sie gerade bei einem Notar sei um eine Wohnung in Mannheim zu kaufen. Da es hierbei zu Problemen bei der Überweisung gekommen sei, bräuchte sie nun 40.000,- Euro. Nachdem der Mann unter einem Vorwand das Gespräch beendet konnte, rief er seine Nichte an. Nachdem diese ihm bestätigt hatte, dass sie ihn nicht angerufen hatte, informierte er die Polizei.

Tipps der Polizei:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

-Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. -Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis. -Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörige oder anderen Ihnen nahe stehende Personen. -Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. -Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

