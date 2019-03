Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Diebstahl aus Pkw

Bad Dürkheim (ots)

Bisher unbekannte Täter öffneten auf bisher nicht bekannte Art und Weise in der Nacht zum 21.03.19 einen in der Danziger Straße abgestellten Hyundai und entwendeten aus dem Fahrzeug einen Geldbeutel mit Bargeld und persönlichen Papieren, sowie drei Packungen Zigaretten und eine Taschenlampe. Die genaue Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Tipps der Polizei: - Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen, Geldbörsen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. - Lassen Sie daher nichts davon im Auto zurück und bieten Sie dem Täter somit keine Tatgelegenheit. - Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst auf bewachten Parkplätzen, in einer Garage oder wenigstens an einer beleuchteten Stelle ab.

