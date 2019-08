Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vorsicht vor Lotto-Abzocke

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Eine 82-jährige Frau aus Rockenhausen erhielt in den vergangenen Monaten bereits mehrere Anrufe von verschiedenen Festnetz- und Mobilfunknummern, in denen vom jeweiligen Anrufer behauptet wurde, dass sie an einem Lottospiel teilgenommen habe und nun noch einen Betrag von 80 Euro bezahlen müsse. Da sie nicht an einem Lottospiel teilgenommen hat, ist ein betrügerischer Hintergrund anzunehmen. Ein Schaden ist nicht entstanden.

Die Polizei rät: Seien Sie misstrauisch, wenn Sie solche merkwürdigen Anrufe erhalten. Geben Sie am Telefon niemals Auskünfte über persönliche Daten wie Ihre Kontodaten Kreditkartennummern oder andere Informationen. Wenden Sie sich an die Polizei, wenn Sie Opfer einer Telefonabzocke geworden sind oder es bei Ihnen versucht wurde.

