Polizei Wuppertal

POL-W: W Randalierer verursachen großen Schaden in Wuppertal-Cronenberg

Wuppertal (ots)

Heute, in den frühen Morgenstunden (03.05.2019, 02:20 Uhr), kam es in Wuppertal-Cronenberg, zu Sachbeschädigungen. Zeugen meldeten mehrere vermummte Personen, die an zentral gelegenen Gebäuden an der Rathausstraße in Wuppertal-Cronenberg die Scheiben mit Steinen einwarfen. Durch mit Farbe gefüllten Flaschen verursachten die Straftäter weitere Schäden und liefen dann weg. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen werden beim polizeilichen Staatsschutz durchgeführt. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Feststellungen hatten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

