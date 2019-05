POL-W: W Schwerverletzter Fußgänger an der Kreuzung Loh in Wuppertal

Polizei Wuppertal

Gestern (02.05.2019), kam es an der Kreuzung Loh in Wuppertal Barmen, gegen 13:20 Uhr, zu einem Unfall mit einem schwerverletzten Fußgänger. Der 38-Jährige überquerte die Loher Straße kurz vor der Einmündung zur Friedrich-Engels-Allee. Zunächst verdeckt von einem größeren Fahrzeug erfasste ihn, auf der linken von zwei möglichen Linksabbiegerspuren, der Citroen eines 43-Jährigen. Der Fußgänger erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand geringfügiger Sachschaden. Während der Unfallaufnahme mussten Teile der Loher Straße gesperrt werden. (sw)

