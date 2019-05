Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Zeugenhinweis: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Wuppertal (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (02.05.2019) konnte gegen 01:06 Uhr nach Hinweis eines Zeugen ein 34-jähriger Wuppertaler bei einem Einbruchsversuch in ein Juweliergeschäft an der Forststraße in Solingen von Polizeibeamten festgenommen werden. Bei dem Einbrecher handelt es sich um einen polizeibekannten Drogenabhängigen, der in den vergangenen Tagen den Ermittlungen zur Folge mehrfach versucht hatte, in das Juweliergeschäft einzubrechen. Weiterhin hatte der 34-Jährige bereits einen Haftbefehl wegen eines gleichgelagerten Deliktes. Nun muss er sich seiner Haftstrafe verantworten. (jk)

