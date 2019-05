Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Dienstag (30.04.2019), gegen 12:20 Uhr, kam es auf der Straße Roggenkamp in Solingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 59-jähriger Motorradfahrer schwer verletzte. Ein 35-jähriger Fahrzeugführer hielt mit seinem Skoda verkehrsbedingt wenige Meter hinter der Einmündung Westring. Er beabsichtigte, aufgrund des Rückstaus an einer Sperrfläche zu wenden. Zeitgleich fuhr der Solinger Motorradfahrer links an den wartenden Fahrzeugen vorbei. Es kam zum Zusammenstoß mit dem wendenden Fahrzeug, wobei der Motorradfahrer zu Fall kam und sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zur stationären Behandlung zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von insgesamt circa 9500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße Roggenkamp zeitweise gesperrt werden. (sm)

