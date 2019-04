Polizei Wuppertal

POL-W: W-RS-SG Versammlungen am 1. Mai 2019

Wuppertal (ots)

Am 1. Mai finden im Bergischen Städtedreieck Kundgebungen verschiedener Organisationen statt. In Wuppertal hat der Deutsche Gewerkschaftsbund eine öffentliche Versammlung mit Aufzug unter dem Thema "1.Mai 2019: Europa, jetzt aber richtig!" ab 10.00 Uhr angemeldet. Nach einem Demonstrationszug vom Unterbarmer Bahnhof über die B7, die Morianstraße und die Neumarktstraße endet die Versammlung mit einer Kundgebung auf dem Laurentiusplatz. Außerdem meldete die Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter Union Bergisch Land unter dem Motto "Gewerkschaftliche Maikundgebung" eine Versammlung auf dem Neumarkt an. In Remscheid hat der Deutsche Gewerkschaftsbund eine Versammlung ab 10.00 Uhr in der Straße Markt mit anschließendem Aufzug über die Alleestraße und Fastenrathstraße zum Theodor-Heuss-Platz angemeldet. Sie trägt das Thema "Kundgebung zum 1. Mai 2019". Auch in Solingen wird es zu einer Versammlung des Deutschen Gewerkschaftsbundes mit anschließendem Aufzug kommen. Die Teilnehmer treffen sich unter der Überschrift "Tag der Arbeit" um 10.30 Uhr auf dem Parkplatz Birker Straße und ziehen dann über die Birker Straße, die Straße Werwolf, Ufergarten und die Kölner Straße zum Neumarkt. In den vergangenen Jahren fanden in Wuppertal nicht angemeldete Versammlungen von Personen des links-autonomen Spektrums statt. Die Polizei schützt die friedliche Ausübung der Versammlungsfreiheit und hat sich auf den 1. Mai und die damit einhergehenden Veranstaltungen professionell vorbereitet. (ak)

