POL-W: W Schwerverletzter Mann nach Schüssen in Wuppertal-Elberfeld-Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Sonntagabend (28.04.2019, 21:00 Uhr) kam es auf der Gathe in Wuppertal zu einer Abgabe von mehreren Schüssen auf einen Mann, der dabei schwer verletzt wurde. Nachdem Hinweisgeber der Polizei Schussgeräusche gemeldet hatten, konnte auf der Fahrbahn der Gathe in der Nähe der Karlstraße ein 36-jähriger Mann auf der Fahrbahn liegend vorgefunden werden. Nach ersten Erkenntnissen hatten ein oder mehrere Täter auf den Mann, der sich zu diesem Zeitpunkt in einem Auto befunden hatte, geschossen. Er oder sie flüchteten vom Tatort. Vor Ort wurde eine Schusswaffe am Boden liegend gefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen auch hierzu dauern an. Der Verletzte befindet sich zur intensivmedizinischen Versorgung in einem Krankenhaus. Um den oder die Täter sowie die Hintergründe der Tat zu ermitteln, haben Staatsanwaltschaft und Polizei eine Mordkommission eingesetzt. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. Weitere Informationen werden derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt gegeben.

