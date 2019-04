Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Einbrüche über das Wochenende im bergischen Städtedreieck

Wuppertal (ots)

Während des vergangenen Wochenendes nahm die Polizei im bergischen Städte-dreieck acht Einbrüche auf. In Wuppertal drangen Straftäter in ein Geschäft an der Schützenstraße, zwischen dem 27.04.2019 und dem 28.04.2019, ein. Sie stahlen Bargeld. An der Friedrich-Ebert-Straße gelangten Einbrecher in ein Geschäft im Laufe der Nacht vom 27.04.2019 zum 28.04.2019 und nahmen Bargeld weg. Bei einem Restaurant, welches ebenfalls an der Friedrich-Ebert-Straße liegt, blieb es, zwischen dem 27.04.2019 und dem 28.04.2019, bei einem versuchten Einbruch. In eine Firma an der Vohwinkeler Straße brachen Diebe in demselben Zeitraum ein. Auch hier kam Bargeld weg. An der West-kotter Straße brachen Täter ein Einfamilienhaus, zwischen dem 14.04.2019 und dem 28.04.2019, auf und stahlen eine Geldbörse und persönliche Unterlagen. In Remscheid brachen Unbekannte die Räume einer Gaststätte zwischen dem 25.04.2019 und dem 26.04.2019 auf und nahmen Bargeld weg. An der Burger Straße kam es zwischen dem 25.04.2019 und dem 26.04.2019, zu einem Einbruch in ein Ge-schäft. Der oder die Täter nahmen Bargeld und elektronische Geräte weg. In Solingen gelangten Einbrecher in eine Einrichtung für Kinder an der Gillicher Stra-ße. Die Tat spielte sich im Zeitraum vom 25.04.2019 und dem 26.04.2019 ab. Gestoh-len wurden Bargeld und Süßigkeiten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei, unter der Rufnummer 0202/284-0, entgegen. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Ruf-nummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchprävention beraten. (sw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell