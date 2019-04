Polizei Wuppertal

POL-W: RS Messerstecherei in Remscheid-Junger Mann schwer verletzt-Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei

Wuppertal (ots)

Gestern (28.04.2019), gegen 01:15 Uhr, kam es auf der Bismarckstraße in Remscheid zu einer Messerstecherei. Nachdem ein 25-Jähriger in eine Auseinandersetzung mit mehreren Jugendlichen geriet, kam es zum Einsatz eines Messers. Der Remscheider wurde dadurch schwer verletzt und er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde er noch in der Nacht operiert. Um die Hintergründe der Tat aufzuklären bildete die Polizei noch in der Nacht eine Mordkommission. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 in Verbindung zu setzen.

