POL-W: W/RS- Einbruchsmeldung

Seit gestern, 25.04.2019, nahm die Polizei in Remscheid und Wuppertal vier Einbrüche und Einbruchsversuche auf. Wuppertal: Zwischen dem 24.04.2019, 16:30 Uhr und 25.04.2019, 07:15 Uhr, versuchten Unbekannt durch Manipulation am Schloss in eine Praxis an der Lenneper Straße einzudringen. Die Täter gelangten nicht in die Räumlichkeiten. Der Versuch in eine Firma an der Friedrich-Engels-Allee scheiterte ebenfalls. Hier kann der Tatzeitraum nicht näher eingegrenzt werden. Nach dem Aufhebeln einer Eingangstür gelangten Einbrecher in der Nacht zum 25.04.2019, in ein Geschäft an der Straße Unterdörnen. Sie entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Remscheid: An der Lange Straße in Remscheid gelangten Unbekannte vermutlich durch ein Fenster in ein Bürogebäude. Im Inneren brachen sie gewaltsam mehrere Zwischentüren auf und entkamen mit Elektronikartikeln. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu wenden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (weit)

