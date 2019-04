Polizei Wuppertal

POL-W: W- Angefahrener Fußgänger verstorben

Wuppertal (ots)

Der vermutlich durch einen Verkehrsunfall am 19.04.2019, auf der Cronenberger Straße in Wuppertal, schwer verletzte Mann (Pressemeldung vom 20.04.2019; "W Schwerstverletzten Mann aufgefunden - Polizei sucht Zeugen"), ist am gestrigen Abend im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Eine für den 26.04.2019 geplante Obduktion soll weitere Aufschlüsse über die Todesumstände erbringen. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen, die am Karfreitag, gegen 20:10 Uhr, im Bereich der Unfallstelle verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Zeugenhinweise können unter der Rufnummer 0202/284-0 gemeldet werden. (weit)

