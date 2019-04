Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - Einbruchsmeldung

Wuppertal (ots)

Die Polizei nahm gestern (24.04.2019) fünf Einbrüche in Wuppertal, Remscheid und Solingen auf.

In Wuppertal schlugen Unbekannte die Schaufensterscheiben zu einem Schuhgeschäft am Werth ein und entwendeten mehrere Damenhandtaschen am 24.04.2019, gegen 04:00 Uhr. Bei einem Einbruchsversuch blieb es bei dem Haus einer Wohngruppe an der Zeughausstraße und einer Wohnung an der Peterstraße.

In Remscheid hebelten Unbekannte in der Zeit vom 23.04.2019, 19:00 Uhr bis 24.04.2019, 06:50 Uhr, eine Eingangstür zu einer Kindertagesstätte in der Innenstadt auf und durchsuchten die Büroräume nach Wertgegenständen. Ohne Beute verließen sie den Tatort.

An der Uferstraße in Solingen entwendeten Einbrecher am 24.04.2019, in der Zeit von 07:00 Uhr bis 14:20 Uhr, Bargeld aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202-284-0 entgegen. (hm)

