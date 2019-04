Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Unfall im Begegnungsverkehr

Wuppertal (ots)

Ein 18-Jähriger befuhr gestern (24.04.2019, 20:10 Uhr) mit seinem Fiat die Hohenhagener Straße in Remscheid, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit einem entgegenkommenden Mitsubishi zusammen. Auf regennasser Straße kam der Remscheider in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, fuhr zunächst gegen einen Bordstein und stieß frontal gegen den entgegenkommenden Wagen des 19-Jährigen, der mit seiner 17-jährigen Beifahrerin in Richtung Hohenhagen fuhr. Bei dem Unfall verletzten sich beide Autofahrer leicht. Die Beifahrerin des Mitsubishi musste zur stationären Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Beifahrerin des Fiatfahrers blieb unverletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (hm)

