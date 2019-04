Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Fahrradfahrer schwer verletzt

Wuppertal (ots)

In Remscheid auf der Lenneper Straße verunfallte gestern (23.04.2019), gegen 18:00 Uhr, ein Fahrradfahrer schwer. Der 59-jährige Mountainbiker fuhr auf dem Radweg in Richtung Lennep und übersah einen am Boden liegenden Poller. Der Remscheider stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik. (hm)

