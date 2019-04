Polizei Wuppertal

POL-W: W- Zeugen gesucht-Fußgänger verletzt aufgefunden

Wuppertal (ots)

Am Samstagabend (20.04.2019, 23:20 Uhr), fand ein Zeuge einen schwer verletzten Mann auf der Remscheider Straße in Wuppertal-Ronsdorf. Der Verletze lag auf der Fahrbahn und konnte bislang nicht zum Sachverhalt befragt werden. Der 50-Jährige musste durch den Rettungsdienst zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Da es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Hinweise zur Ursache der Verletzungen gibt, bittet die Polizei dringend um Zeugenhinweise. Diese können unter der Rufnummer 0202/284-0 an die Polizei gemeldet werden. (weit)

