Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Schwerer Unfall auf der Schwarzen Pfähle

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (23.04.2019) kam es auf der Schwarzen Pfähle in Solingen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem sich ein 66-jähriger Motorradfahrer schwer verletzte. Ein 52-Jähriger fuhr mit seinem Ford die Viehbachtalstraße in Richtung Ohligs und beabsichtigte an der Anschlussstelle Schwarze Pfähle nach links abzubiegen. Dabei übersah er den von links kommenden 66-jährigen Zweiradfahrer, welcher auf der Schwarzen Pfähle in Richtung Merscheid fuhr. Rettungskräfte brachten den Solinger zur stationären Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Zweirad musste abgeschleppt werden. Es entstand circa 8.000 Euro Sachschaden. (hm)

