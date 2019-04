Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Brand in leerstehendem Gebäude

Wuppertal (ots)

In einem leerstehenden Gebäude neben dem Bahnhofsgebäude in Remscheid-Lennep kam es in der Nacht zu Montag (22.04.2019), gegen 03:10 Uhr, zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache, fing Unrat in dem Gebäude Feuer, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand und lüfteten das Gebäude. Sachschaden entstand nicht. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Feuer geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 0202-284-0 zu melden. (hm)

