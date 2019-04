Polizei Wuppertal

POL-W: RS- Auto fährt in den Gegenverkehr

Wuppertal (ots)

Bei einem Unfall gestern (25.04.2019, 17:40 Uhr), auf der Honsberger Straße in Remscheid, erlitt einer der Unfallbeteiligten schwere Verletzungen. Ein 38-jähriger Wuppertaler befuhr mit seinem Skoda die Honsberger Straße in Richtung Lindenhofstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und prallte dort mit einem entgegenkommenden BMW zusammen. Alle drei Insassen (31, 40, 63) des BMW blieben unverletzt. Der Mann aus Wuppertal hingegen musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme musste die Straße kurzfristig in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf circa 5500 Euro geschätzt. (weit)

