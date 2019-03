Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Oldendorper Weg/ Radfahrerin bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Eine Radfahrerin (37) aus Rosendahl ist am Mittwoch (13. März) gegen 17.10 Uhr bei einem Unfall auf dem Oldendorper Weg in Coesfeld verletzt worden. Die Frau wollte auf dem Rad den Oldendorper Weg überqueren und wurde vom Auto eines Coesfelders (59) erfasst. Die Rosendahlerin wurde in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses nach ambulanter Behandlung aber wieder verlassen. Ein Test ergab, dass sie unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ihr wurde eine Bluprobe entnommen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell