Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Weddern/ Drei Schwerverletzte bei Unfall

Coesfeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Dülmener Bauernschaft Weddern sind am Mittwoch (13. März, 13.42 Uhr) drei Personen schwer verletzt worden. Ein 77-jähriger Dülmener wollte von einem Feldweg kommend auf die Kreisstraße 49 abbiegen und stieß mit dem Wagen einer Nottulnerin (49) zusammen. Beide Fahrer sowie die die Beifahrerin (79) des Dülmeners zogen sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzten in umliegende Krankenhäuser. An den Wagen entstand Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell