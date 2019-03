Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Gartenstraße/ Schwarzer Audi beschädigt

Coesfeld (ots)

Der schwarze Audi A4 einer Heidenerin ist am Dienstag (12. März) im Zeitraum zwischen 13.05 und 16.05 an der Gartenstraße in Coesfeld von einem bislang unbekannten Autofahrer beschädigt worden, der Unfallflucht beging. Der Sachschaden wwird auf 3.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden: 02541/140

