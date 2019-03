Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsener Straße

Holzkreuz mehrfach beschädigt - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Ein Holzkreuz zum Gedenken an einen verunfallten Autofahrer ist zum wiederholten Mal mutwillig beschädigt worden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Seit 2013 befindet sich an der Unfallstelle ein Holzkreuz. Dieses wurde seit Dezember 2018 bereits zum vierten Mal zerstört. Beim letzten Mal wurde das Kreuz in der Zeit von Freitag, 08.03.19, bis Samstag, 09.03.19, ca. 50 Meter weiter stadteinwärts in einen Graben geworfen. Personen, die in diesem Zusammenhang Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.

