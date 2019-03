Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Letter Straße/ Einbruchspuren an der Tür

Coesfeld (ots)

An der Hintereingangstür eines Tattoostudios an der Letter Straße in Coesfeld sind am Samstagmittag (9. März, gegen 13 Uhr) Hebelspuren festgestellt worden. Der Einbruchsversuch hat wahrscheinlich in der Nacht zuvor stattgefunden. Angezeigt wurde dies erst am Dienstag. Wer am späten Freitagabend oder in der Nacht dort Verdächtige bobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02541/140

