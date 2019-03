Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Bahnweg/ Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei bittet Zeugen eines Einbruchs in ein Büro des Coesfelder Baubetriebshofs am Bahnweg, sich zu melden. Bislang unbekannte Täter hatten am frühen Donnerstagmorgen (14. März) über eine Leiter ein Fenster erreicht, dieses eingeschlagen und aufgehebelt. Dabei lösten der oder die Täter um 2.31 Uhr die Alarmanlage aus. Sie flüchteten in nicht bekannte Richtung. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02541/140

