Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann in Wuppertal-Barmen nach Messerstich schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern (28.04.2019), gegen 00:10 Uhr, kam es auf der Berliner Straße in der Nähe zur Wichlinghauser Straße in Wuppertal zu einer Messerstecherei. Ein 21-jähriger geriet mit einem Kontrahenten auf der Straße in Streit. Dieser zog ein Messer und stach mehrfach auf ihn ein. Der junge Mann zog sich dabei schwere, aber nicht lebensbe-drohliche Verletzungen zu. Er musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0, in Verbindung zu setzen. (sw)

