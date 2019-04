POL-W: POL-W: W/RS/SG - Die Motorradsaison hat begonnen - Saisonauftakt "Am Limit lenkt der Zufall" - Einladung zum Aktionstag am Sonntag, 05.05.2019

Polizei Wuppertal

Die ersten Sonnenstrahlen begleiten uns schon eine Weile, jetzt sind sie wieder alle unterwegs: Junge, wieder eingestiegene und sehr lebenserfahrene Motorradfahrer/innen beleben verstärkt das Verkehrsgeschehen, tauchen aber auch häufiger in den schrecklichen Meldungen über Unfallgeschehen auf. Autofahrer und Kradfahrer müssen sich nach der Winterpause erst wieder aneinander gewöhnen. Besonnenes und risikoarmes Fahren sind der Schlüssel für eine unfallfreie Saison. Wie dies gelingen kann, zeigen die Verkehrssicherheitsberater des Polizeipräsidiums Wuppertal bei ihrem Präventionstag zum Auftakt der Motorradsaison 2019. Glücklicherweise hat sich im Bergischen Städtedreieck ein tolles Netzwerk mit Unterstützern der Verkehrssicherheit entwickelt: Johanniter Unfallhilfe, Verkehrswacht Wuppertal und ein Fahr- und Sicherheitstrainer helfen mit. Auch dabei sind rund 30 private Motorradfahrer aus dem Kreis der sogenannten "Limiter", die Gespräche von Biker zu Biker auf Augenhöhe führen. Geplant sind u.a.: - Elemente aus dem Fahr- und Sicherheitstraining - Brems- und Anhaltewege - Einsatzmotorrad "Provida" - Tipps zur Verbesserung der Sichtbarkeit / Erkennbarkeit - Visualisierung der Unfallzahlen - Sofortmaßnahmen an einer Unfallstelle Die Veranstaltung findet am Sonntag, 05. Mai 2019, 10:00 - 16:00 Uhr, in Wuppertal, Landstraße 74, FR Solingen, Parkplatz Müngsten, gegenüber der Zufahrt zur Morsbachtalstraße statt. Ab 12.00 Uhr stehen die Verkehrssicherheitsberater am Veranstaltungsort für Pressevertreter zur Verfügung. (jk)

