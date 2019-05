Polizei Wuppertal

POL-W: W- Zusammenstoß zwischen Krad und Pkw: Kradfahrer verletzt sich schwer

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Dienstag (30.04.2019) kam es auf der Hochstraße in Wuppertal-Elberfeld gegen 16:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 22-jährigen Kradfahrer und einem 29-jährigen Pkw-Fahrer. Demnach beabsichtigte der 29-Jährige mit seinem Fiat in eine Parklücke zu fahren. Der unmittelbar folgende 22-Jährige konnte seine Kawasaki nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß gegen das Heck des Fiat. Durch diesen Zusammenstoß kam der 22-Jährige zu Fall und verletzte sich. Er wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 1600 Euro. (jk)

