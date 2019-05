Polizei Wuppertal

POL-W: SG Mann versucht Solinger Geschäft zu berauben

Wuppertal (ots)

Gestern (02.05.2019), gegen 15:25 Uhr, kam es an der Schlagbaumer Straße in Solingen, zu einem versuchten Raub. Ein maskierter Mann betrat die Geschäftsräume einer Autovermietung. Dabei trug er ein Schlagwerkzeug in der Hand. Als er mehrere Mitarbeiter bemerkte, flüchtete er. Von einem Zeugen verfolgt, konnte die Polizei den Ver-dächtigen sowie einen weiteren Mann, der offensichtlich ein Komplize war, in der Nähe festnehmen. Die Umstände lassen darauf schließen, dass die Verdächtigen versuchten, einen Raub zu begehen. Die 22- und 23 Jahre alten Männer erwarten ein Ermittlungsverfahren und die Befragungen durch die Kriminalpolizei. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

