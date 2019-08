Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Kusel (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 20.08.2019, zwischen 14:50 Uhr - 15:45 Uhr ereignete sich in der Trierer Straße in Kusel im Bereich des Finanzamtes eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei soll ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im besagtem Zeitraum einen auf dem Parkplatz abgestellten Skoda Fabia beim Ausparken bzw. beim Einparken beschädigt haben. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden an dem Skoda beläuft sich auf ca. 800 EUR. Hinweise auf den Verursacher bitte telefonisch an die PI Kusel unter 06381/9190 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell