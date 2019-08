Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Einfamilienhaus

Waldmohr (ots)

Am Dienstag, den 20.08.2019,zwischen 11:00 und 11:40 Uhr fand ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Badstraße in Waldmohr statt. Die bislang unbekannten Täter hebelten die Terrassentür des Anwesens auf und durchsuchten anschließend das Anwesen nach Wertgegenständen. Da die unbekannten Täter durch den zurückkehrenden Eigentümer überrascht wurden, flohen diese unerkannt. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de, entgegen.

