Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Altenglan (ots)

Ein 54-Jähriger LKW-Fahrer befuhr mit seinem Betonmischer die L368 von Altenglan kommend in Fahrtrichtung Welchweiler. Ein 21-Jähriger PKW-Fahrer befuhr die L368 in entgegengesetzter Richtung. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Fahrer ins Schleudern und stieß seitlich gegen den LKW. Daraufhin gelangte dieser auf den Grünstreifen und kam erst nach frontalem Aufprall auf einem Erdwall zum Stehen. Der Aufprall war so stark, dass der Motorblock herausgedrückt wurde. Der junge Fahrer wurde dabei schwerverletzt und zwecks weiterer Behandlung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Kaiserslautern gebracht. Die Straße war von 07:15 bis 09:15 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Der 54-Jähriger LKW-Fahrer stand unter Schock.

