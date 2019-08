Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Frau von Männern belästigt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Kusel (ots)

Eine 27-Jährige ist am Freitag, 16. August 2019, gegen 12 Uhr, in der Industriestraße auf einem Parkplatz von sechs bis sieben Männern belästigt worden. Die Gruppe umringte die Frau, als sie an ihrem Auto stand. Einer der Männer schlug der 27-Jährigen mit der Hand auf das Gesäß. Die Frau flüchtete sich in eine nahegelegenen Tierarztpraxis. Die Männer gingen unerkannt davon. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Wem sind am Freitagmittag in der Industriestraße mehrere Männer aufgefallen? Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu der Gruppe geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06381 919 0 mit der Polizei Kusel in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381/919-0





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell