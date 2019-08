Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vorfahrtsverletzung

Wiesweiler (ots)

Im Kreuzungsbereich B 420 / Bahnhofstraße hat es am Sonntagmorgen ordentlich gekracht. Zum Glück wurde niemand verletzt. Der Fahrer eines PKW VW Golf befuhr die B420 durch Wiesweiler in Richtung Lauterecken. Das Fahrzeug wurde von einem PKW-Fahrer, der von der Bahnhofstraße in die Bundesstraße einmünden wollte, übersehen. Sie stießen in der Kreuzung zusammen. Während am Wagen des Unfallverursachers nur ein kleinerer Anstoßpunkt zu erkennen war, zog sich der Schaden an dem VW tief im Blech von der linken Vordertür bis zum Heck.

