Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gestürzter Motorradfahrer

Dielkirchen (Donnersbergkreis) (ots)

Ein 16-jähriger Motorradfahrer verlor am Freitagmorgen auf der Landesstraße 385, zwischen Gerbach und Dielkirchen, in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Leichtkraftrad, stürzte und verletzte sich dabei leicht. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhause gebracht. An dem Leichtkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell