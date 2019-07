Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geilsingen - Tür hält stand

Unbekannte versuchten in Geislingen die vergangenen Tage in ein Gotteshaus zu gelangen.

Ulm (ots)

Eine Zeugin stellte den Schaden an der Tür der Kirche am Kirchplatz fest. Unbekannte hatten versucht, eine Tür an dem Gebäude gewaltsam zu öffnen. Die Tür hielt stand und die Unbekannten draußen. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun die Täter.

+++++++ 1287921

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell