POL-UL: (GP) Süßen - Unbekannte erbeuten Lebensmittel

Am vergangenen Wochenende drange Unbekannte in zwei Gebäude in Süßen ein.

Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende Zutritt zum Hallenbad und der angrenzenden Sporthalle in der Schulstraße. Wie sie in die Gebäude gelangten ist unklar. Die Einbrecher erbeuteten mehrere Flaschen mit Getränken und Süßigkeiten. Unerkannt flüchteten sie wieder. Die Polizei sicherte die Spuren. Die Polizisten vom Polizeiposten Süßen haben die Ermittlungen aufgenommen. Sie suchen nun die Täter.

