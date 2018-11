BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Bundespolizei: Gesuchter mutmaßlicher Ladendieb in Haft

Stuttgart (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Sonntagnachmittag (18.11.2018) gegen 16:00 Uhr einen 39-jährigen Mann im Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen, der von der Staatsanwaltschaft Stuttgart gesucht wurde. Die Polizeibeamten überprüften die Identität des deutschen Staatsangehörigen, da er zuvor in einer Drogerie im Hauptbahnhof eine Energydose entwendet hatte. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den bereits wegen Diebstahls verurteilten 39-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Die noch zu entrichtende Geldstrafe konnte der wohnsitzlose Mann nicht bezahlen, weshalb er nun ersatzweise für 180 Tage ins Gefängnis muss. Die eingesetzten Bundespolizisten brachten ihn anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

