Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Karlstraße

Ludwigshafen (ots)

Am 07.06.2019 gegen 02:10 Uhr kam es zu einem Brand in einem Kellerabgang eines Mehrfamilienhauses in der Karlstraße, der von der Feuerwehr gelöscht wurde. Durch die Kriminalpolizei Ludwigshafen wurde der Brandort heute begangen. Es wurde festgestellt, dass in dem Kellerabgang Müll gelagert war, der in Brand geraten ist. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Die Polizei geht zum jetzigen Zeitpunkt von fahrlässiger Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell