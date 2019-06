Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl von Kupferkabel

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, 07.06.2019, entwendeten unbekannte Täter zwischen 08:49 und 09:00 Uhr, circa 25 Meter Kupferkabel in der Erzbergerstraße im hinteren Außenbereich des Betriebshofes der Eberthalle. Es entstand ein Sachschaden von circa 9000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 in Verbindung zu setzen.

