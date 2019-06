Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrecher auf frischer Tat erwischt

Ludwigshafen (ots)

Am 07.06.2019, gegen 04:00 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass gerade in einem Mehrfamilienhaus in der Heinigstraße eingebrochen wird. Daraufhin fuhren mehrere Streifenwagen an den Ort des Geschehens. Die Polizeibeamten konnten im Hinterhof einen Mann und eine Frau feststellen und nahmen sie fest. Beide hatten Einbruchwerkzeug dabei. Es stellte sich heraus, dass sie sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu den Kellerräumen verschafft hatten. Als sie dann die Funkstreifenwagen hörten, flüchteten sie aus den Kellerräumen und versteckten sich. Der 37-Jährige und die 25-Jährige kamen nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell