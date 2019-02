Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Werkzeugmaschinen aus Lkw gestohlen

Ennepetal (ots)

Während laufender Arbeiten entwendeten Unbekannte bereits am Freitag aus einem an der Steinnockenstraße abgestellten VW Crafter diverse Werkzeuge. Die Arbeiter hatten das Fahrzeug in der Zeit von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr während der Arbeiten unverschlossen an der Straße stehen gelassen.

