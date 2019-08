Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht - weißer Sattelschlepper gesucht

Rothselberg (ots)

Ein weißer Sattelschlepper mit weißem Auflieger ist am Montagnachmittag einem Lastkraftwagen Scania mit Anhänger begegnet. Obwohl die Spiegel zusammenstießen setzte der Fahrer des Sattelschleppers seine Fahrt fort. Ob der unfallflüchtige Fahrer wahrgenommen hatte, dass der entgegenkommende LKW-Zug beim Ausweichen nach rechts in die Schutzplanken gefahren war, bleibt zunächst offen. Der Unfall ereignete sich um 14:15 Uhr. Der weiße Sattelschlepper fuhr auf der L 370 von Rothselberg kommend in Richtung B 270 / Palatia. Nach Angaben des LKW-Zug-Fahrers war der Sattelschlepper in einer Kurve zu weit links gefahren, weshalb er ausweichen musste. 15 Meter Schutzplanke und der Anhänger wurden beschädigt. Am Spiegel des LKW wurde kein Schaden festgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem weißen Sattelschlepper und dessen Fahrer unter Telefon-Nummer 06382 9110.

