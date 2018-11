POL-EN: Hattingen - Brand am Kindergarten

Hattingen (ots) - Am 25.11.2018, gegen 04.00 Uhr, setzten unbekannte Täter in der Schreys-Gasse eine oder mehrere Mülltonnen vor dem dortigen Kindergarten in Brand. Die Mülltonnen brannten vollständig nieder, die dahinterliegende Hausfassade wurde beschädigt. Zur gleichen Zeit brannte das Papier in einem Altpapiercontainer in unmittelbarer Nähe. Die eingesetzte Feuerwehr löschte beide Brände. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 02324/9166-6000 entgegen.

