POL-EN: Ennepetal - Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Hinnenberger Straße

Ennepetal (ots) - Am Samstag, den 24.11.2018, in der Zeit von 15.50 Uhr bis 18.45 Uhr hebelte ein unbekannter Täter, ein in Kippstellung stehendes Schlafzimmerfenster auf und kletterte hierdurch in die dahinterliegende Wohnung. Aus dieser wurde dann Unterhaltungselektronik sowie Bargeld entwendet, bevor der Täter unerkannt flüchtete.

