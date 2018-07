POL-PDWO: Wohnungseinbruch

Worms (ots) - Ein Einbruch ereignete sich am gestrigen Dienstag in der Straße "Im Winkel". Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von 10:00 - 17:45 Uhr vermutlich durch die gekippte Terrassentüre in das Einfamilienhaus ein. Sie durchwühlten sämtliche Zimmer und Schränke und entwendeten letztlich einen Tresor, in dem sich ein fünfstelliger Bargeldbetrag befand. Schließlich entkamen sie unerkannt vom Tatort. Die Kriminalpolizei Worms hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06241-8520 entgegenkommen.

