POL-EN: Schwelm - Laubenaufbrüche in der Graslake

Schwelm (ots) - In der Zeit vom Freitag, den 23.11.2018, 18:00 Uhr, bis zum Samstag, den 24.11.2018, 09:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in insgesamt zwei Gartenlauben einer Kleingartenanlage an der Straße "In der Graslake" ein. Die Täter durchsuchten sämtliche Behältnisse, beschädigten Inventar und entwendeten Werkzeug bevor sie unerkannt flüchteten.

