POL-EN: Herdecke - Einbrecher scheitern an Balkontür

Herdecke (ots) - In der Zeit vom 15.11.2018, 15:00 Uhr, bis zum 22.11.2018, 17:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Schraberg gewaltsam einzudringen. Die Hebelversuche an einer Balkontür blieben jedoch erfolgslos und die Täter gelangten nicht in das Gebäude.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell