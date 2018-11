POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall mit KKR beim Ausparken

Schwelm (ots) - Am 23.11.2018, um 16:50 Uhr, beabsichtigt ein 62-jähriger Schwelmer mit seinem Pkw Audi vom Fahrbahnrand nach links in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei übersieht er einen vorbeifahrenden 15-jährigen Schwelmer auf seinem KKR. Es kommt zur Kollision beider Fahrzeuge beim Ausparkvorgang. Der 15-jährige Schwelmer wird hierbei schwer verletzt und mittels Krankenwagen dem Helios Klinikum in Schwelm zugeführt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell